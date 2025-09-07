У Києві після російського удару екстрено провели пологи у постраждалої жінки: медики борються за життя матері та дитини

Про це повідомила керівниця Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург у коментарі Суспільному.

Четверо постраждалих перебувають у важкому стані. Найскладніший випадок — у 24-річної мешканки Святошинського району, яка була вагітною. Саме цей район зазнав найбільшого ураження.

За словами Гінзбург, лікарі ухвалили рішення про термінове оперативне розродження. Дитину, яка народилася недоношеною, перевели до реанімації. Мати після операції також перебуває у критичному стані.

Лікарка-комбустіологиня Київської міської клінічної лікарні № 2 Олена Францева повідомила, що всі четверо пацієнтів із важкими травмами наразі знаходяться у реанімації цього закладу. Серед них — чоловік та жінка 72 і 74 років, а також 24-річний чоловік.

"Вони отримали опіки великої площі та значної глибини", — уточнила Францева.

Жінку, якій провели екстрені пологи, після народження дитини перевезли з іншого медзакладу до опікового відділення Київської міської лікарні № 2. Лікарі продовжують боротися за її життя.