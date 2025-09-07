У Києві після російського удару екстрено провели пологи у постраждалої жінки: медики борються за життя матері та дитини
У ніч на 7 вересня внаслідок ракетної атаки Росії по Києву госпіталізували сімох постраждалих. Серед них була вагітна жінка, у якої екстрено провели пологи: вона у критичному стані
Про це повідомила керівниця Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург у коментарі Суспільному.
Четверо постраждалих перебувають у важкому стані. Найскладніший випадок — у 24-річної мешканки Святошинського району, яка була вагітною. Саме цей район зазнав найбільшого ураження.
За словами Гінзбург, лікарі ухвалили рішення про термінове оперативне розродження. Дитину, яка народилася недоношеною, перевели до реанімації. Мати після операції також перебуває у критичному стані.
Лікарка-комбустіологиня Київської міської клінічної лікарні № 2 Олена Францева повідомила, що всі четверо пацієнтів із важкими травмами наразі знаходяться у реанімації цього закладу. Серед них — чоловік та жінка 72 і 74 років, а також 24-річний чоловік.
"Вони отримали опіки великої площі та значної глибини", — уточнила Францева.
Жінку, якій провели екстрені пологи, після народження дитини перевезли з іншого медзакладу до опікового відділення Київської міської лікарні № 2. Лікарі продовжують боротися за її життя.
- У суботу ввечері, 6 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники та балістичні ракети по території України. Вночі під атакою дронів опинилася столиця, внаслідок чого є загиблі та поранені. Сталося влучання уламків в будівлю Кабміну. Кривий Ріг зазнав ударів балістикою - є постраждалі. У Дніпрі й на Полтавщині пошкоджено інфраструктуру внаслідок атаки БПЛА.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.5
- EUR Купівля 47.94Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе