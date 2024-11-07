У Києві вибухотехніки знешкодили два БПЛА, які не здетонували

Про це повідомляє поліція Києва.

Один безпілотник впав на дах приватного домоволодіння. На місце події приїхали вибухотехніки, які розрядили в літальному апараті бойову частину та зняли його з даху.

Ще один ворожий БПЛА впав на територію пустиря і так само не здетонував. Вибухотехніки поліції також його розрядили.

Правоохоронці також наголосили, що у випадку виявлення будь-яких вибухонебезпечних або підозрілих предметів, потрібно відразу телефонувати до поліції.