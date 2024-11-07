У Києві вибухотехніки знешкодили два БПЛА, які не здетонували
У Києві вибухотехніки розрядили два ворожі БПЛА, які не здетонували після падіння під час атаки на місто в четвер, 7 листопада
Про це повідомляє поліція Києва.
Один безпілотник впав на дах приватного домоволодіння. На місце події приїхали вибухотехніки, які розрядили в літальному апараті бойову частину та зняли його з даху.
Ще один ворожий БПЛА впав на територію пустиря і так само не здетонував. Вибухотехніки поліції також його розрядили.
Правоохоронці також наголосили, що у випадку виявлення будь-яких вибухонебезпечних або підозрілих предметів, потрібно відразу телефонувати до поліції.
- Увечері середи, 6 листопада, російська армія запустила на територію України ударні БПЛА. Вночі 7 листопада в Києві працювала ППО, внаслідок падіння уламків пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі.
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