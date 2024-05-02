У Києві відкриється виставка фоторобіт Максима Кривцова

На відкритті виставки поезію Максима Кривцова читатимуть акторка Анастасія Карпенко ("Я і Фелікс", "Перевізниця", “Як там Катя?”) та військовослужбовець, актор, режисер Ахтем Сеітаблаєв ("Хайтарма", "Кіборги", "Номери", "Ми є, ми поруч", "Інший Франко"). Пісні на вірші Максима виконають Данило Гайдамаха, Арсен Горбач, Oohla та Марія Поровчук.

Виставка “Іноді я фотографую війну…” запрошуєу під розділ добровольця-військового ЗСУ, поета і фотографа Максима Кривцова, позивний «Далі́» (22.01.1990–07.01.2024). Тут можна побачити й відчути, як протягом року змінюється життя та побут військових, прожити весну, літо, осінь та зиму, побудьте поряд з його побратимами. У яких умовах доводиться їм спати, їсти, працювати. Кожна фоторобота має свою атмосферу, яку створюють люди — хоч на фото їх може й не бути.

Дата і час: 7 травня (вівторок) о 18:30

Адреса: простір PEN Ukraine, Київ, вул. Лук’янівська, 14а (метро “Контрактова площа”)

Умовою участі є благодійний внесок від 300 грн.

В рамках цієї події ми підтримується Фонд імені Максима Кривцова, діяльність якого спрямована на збереження пам’яті про Максима та підтримку ветеранської поезії.

Посилання на банку для благодійного внеску.

Номер картки 5375 4112 1415 4895

Після сплати внеску потрібно заповнити реєстраційну онлайн-форму

Акредитація для ЗМІ за посиланням.

Під час відкриття виставки можна буде придбати книжку Максима “Далі” Кривцова “Вірші з бійниці”.

Співорганізатори події: Фонд імені Максима Кривцова, Український ПЕН, видавництво “Наш Формат”



Максим Кривцов народився 22 січня 1990 року в Рівному. Після завершення текстильного технікуму переїхав до Києва. Писав вірші з підліткового віку. Його поезії друкували у збірках "Книга Love 2.0. Любов і війна", "Там, де вдома: 112 віршів про любов та війну", "Колискова 21-го століття Vol. 1: що тебе заколисує?", “Поміж сирен. Нові вірші війни”. Брав участь у Революції Гідності. У 2014 році пішов добровольцем на фронт. Був учасником АТО/ООС. Спочатку воював у складі 5-го батальйон ДУК «Правий сектор». Обороняв, зокрема, Піски й Авдіївку на Донеччині. Згодом пройшов суворий відбір і потрапив до Бригади швидкого реагування Національної гвардії України. З 24 лютого 2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення, вступив до лав Збройних Сил України. Був кулеметником в Силах спеціальних операцій. Воював на Київщині, Харківщині, Херсонщині, Луганщині й Донеччині. Мав позивний "Далі".