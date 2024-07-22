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У Китаї відреагували на погрози США запровадити санкції через підтримку Росії у війні проти України

22 липня, 2024 понедiлок
19:46
Війна з Росією Речниця МЗС Китаю Мао Нін

У МЗС Китаю заявили, що країна не є ні тим, хто створив "українську кризу", ні її учасником, а їхня співпраця з Росією нібито не спрямована на будь-яку третю сторону

Зміст

Про це заявила речник МЗС Китаю Мао Нін.

На запитання журналістів Bloomberg про те, що США готують нові санкції проти китайських організацій, які підтримують війну Росії в Україні, і натяки, що це стосуватиметься, зокрема банків, Мао Нін  наголосила що позиція Китаю щодо "української кризи" була "об'єктивною та справедливою".

"Китай не є ні тим, хто створив кризу, ні її стороною, але активно працював над тим, щоб уможливити переговори про мир і політичне врегулювання кризи", - зазначила вона.

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На думку Мао Нін, США повинні конструктивно працювати над політичним врегулюванням "кризи", а не "перекладати провину на Китай і вбивати клин між Китаєм та іншими країнами".

"Хочу підкреслити, що і Китай, і Росія є незалежними великими державами. Китай і Росія мають нормальне співробітництво, яке не спрямоване на будь-яку третю сторону і не повинно стати мішенню для зовнішнього втручання чи примусу. Китай рішуче відкидає будь-які незаконні односторонні санкції та широку юрисдикцію та вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх законних прав та інтересів", - резюмувала спікерка.

  • 23-25 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Китай на запрошення міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Китай
МЗС
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