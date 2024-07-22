У Китаї відреагували на погрози США запровадити санкції через підтримку Росії у війні проти України
У МЗС Китаю заявили, що країна не є ні тим, хто створив "українську кризу", ні її учасником, а їхня співпраця з Росією нібито не спрямована на будь-яку третю сторону
Про це заявила речник МЗС Китаю Мао Нін.
На запитання журналістів Bloomberg про те, що США готують нові санкції проти китайських організацій, які підтримують війну Росії в Україні, і натяки, що це стосуватиметься, зокрема банків, Мао Нін наголосила що позиція Китаю щодо "української кризи" була "об'єктивною та справедливою".
"Китай не є ні тим, хто створив кризу, ні її стороною, але активно працював над тим, щоб уможливити переговори про мир і політичне врегулювання кризи", - зазначила вона.
Читайте також: Китай та Росія провели спільні навчання у Тихому океані
На думку Мао Нін, США повинні конструктивно працювати над політичним врегулюванням "кризи", а не "перекладати провину на Китай і вбивати клин між Китаєм та іншими країнами".
"Хочу підкреслити, що і Китай, і Росія є незалежними великими державами. Китай і Росія мають нормальне співробітництво, яке не спрямоване на будь-яку третю сторону і не повинно стати мішенню для зовнішнього втручання чи примусу. Китай рішуче відкидає будь-які незаконні односторонні санкції та широку юрисдикцію та вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх законних прав та інтересів", - резюмувала спікерка.
- 23-25 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Китай на запрошення міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.27 Купівля 41.27Продаж 41.82
- EUR Купівля 44.94Продаж 45.72
- Актуальне
- Важливе