У Китаї відреагували на погрози США запровадити санкції через підтримку Росії у війні проти України

Про це заявила речник МЗС Китаю Мао Нін.

На запитання журналістів Bloomberg про те, що США готують нові санкції проти китайських організацій, які підтримують війну Росії в Україні, і натяки, що це стосуватиметься, зокрема банків, Мао Нін наголосила що позиція Китаю щодо "української кризи" була "об'єктивною та справедливою".

"Китай не є ні тим, хто створив кризу, ні її стороною, але активно працював над тим, щоб уможливити переговори про мир і політичне врегулювання кризи", - зазначила вона.

Читайте також: Китай та Росія провели спільні навчання у Тихому океані

На думку Мао Нін, США повинні конструктивно працювати над політичним врегулюванням "кризи", а не "перекладати провину на Китай і вбивати клин між Китаєм та іншими країнами".

"Хочу підкреслити, що і Китай, і Росія є незалежними великими державами. Китай і Росія мають нормальне співробітництво, яке не спрямоване на будь-яку третю сторону і не повинно стати мішенню для зовнішнього втручання чи примусу. Китай рішуче відкидає будь-які незаконні односторонні санкції та широку юрисдикцію та вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх законних прав та інтересів", - резюмувала спікерка.