У Координаційному штабі розповіли, як спецслужби РФ виманюють дані військовополонених у їхніх родин

Про це йдеться у повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Громадські організації" стверджують, буцімто мають доступ до місць утримання, і просять переслати їм через інтернет чутливу інформацію.

"Таким чином російські спецслужби отримують важливу інформацію для подальшого маніпулювання та тиску на сім’ї полонених: виписки зі службових розслідувань, персональні дані, фотографії побратимів тощо", - зазначили у Координаційному штабі.

Там закликали родини не передавати невідомим особам та "організаціям" персональні документи та будь-яку інформацію про рідних, що перебувають у російській неволі або вважаються зниклими безвісти.