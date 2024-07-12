У Координаційному штабі розповіли, як спецслужби РФ виманюють дані військовополонених у їхніх родин
Російські розвідслужби створили так звані громадські організації, які збирають інформацію про військовополонених українців
Про це йдеться у повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
"Громадські організації" стверджують, буцімто мають доступ до місць утримання, і просять переслати їм через інтернет чутливу інформацію.
"Таким чином російські спецслужби отримують важливу інформацію для подальшого маніпулювання та тиску на сім’ї полонених: виписки зі службових розслідувань, персональні дані, фотографії побратимів тощо", - зазначили у Координаційному штабі.
Там закликали родини не передавати невідомим особам та "організаціям" персональні документи та будь-яку інформацію про рідних, що перебувають у російській неволі або вважаються зниклими безвісти.
- 3 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що обмін полоненими "всіх на всіх" можливий до закінчення війни.
- 9 липня омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що не вірить в обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" найближчим часом, тому що не бачить готовності до цього РФ.
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