У Криму росіяни намагаються використовувати "гради" для відбиття атак морських дронів, - "Атеш"

"Агенти "Атеш" провели спостереження в бухтах Севастополя, в ході якого було відмічено, що в Росії застосовують БМ-21 "Град" і ЗРК "ТОР" для відбиття повітряних і морських ударів СОУ", – йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією партизанів, ворог намагається використовувати "гради" для знищення морських дронів, якими Сили оборони України атакують кораблі Чорноморського флоту РФ.

"Як показує практика, така тактика частіше не спрацьовує, ніж навпаки", - додають в "Атеш".