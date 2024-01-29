У Криму росіяни намагаються використовувати "гради" для відбиття атак морських дронів, - "Атеш"
Російські окупанти використовують бойові машини БМ-21 "Град" та зенітно-ракетні комплекси ЗРК "ТОР", аби відбивати морські та повітряні атаки Сил оборони України в тимчасово окупованому Севастополі
"Агенти "Атеш" провели спостереження в бухтах Севастополя, в ході якого було відмічено, що в Росії застосовують БМ-21 "Град" і ЗРК "ТОР" для відбиття повітряних і морських ударів СОУ", – йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією партизанів, ворог намагається використовувати "гради" для знищення морських дронів, якими Сили оборони України атакують кораблі Чорноморського флоту РФ.
"Як показує практика, така тактика частіше не спрацьовує, ніж навпаки", - додають в "Атеш".
- 24 січня партизани "Атеш" повідомили, що в тимчасово окупований Севастополь прибув російський великий десантний корабель.
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