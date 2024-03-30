У лікарні помер чоловік, який постраждав від російської атаки по Кам'янському
У п'ятницю, 29 березня, російський ворог атакував місто Кам'янське Дніпропетровської області. Наступного дня в лікарні помер один із постраждалих
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Цим ранком у лікарні помер 36-річний чоловік, який постраждав під час атаки на Кам’янське напередодні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що медики до останнього боролися за його життя, вони зробили все можливе, проте поранення виявилися надто важкими.
Крім цього, ще один 47-річний постраждалий чоловік досі перебуває у стані середньої тяжкості. Решта травмованих оговтуються вже вдома.
- Ввечері 28 березня російська армія запустила декілька груп "шахедів", а під ранок 29 березня атакувала Україну крилатими ракетами й балістикою. Більше про атаку читайте тут!
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