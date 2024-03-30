У лікарні помер чоловік, який постраждав від російської атаки по Кам'янському

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цим ранком у лікарні помер 36-річний чоловік, який постраждав під час атаки на Кам’янське напередодні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що медики до останнього боролися за його життя, вони зробили все можливе, проте поранення виявилися надто важкими.

Крім цього, ще один 47-річний постраждалий чоловік досі перебуває у стані середньої тяжкості. Решта травмованих оговтуються вже вдома.