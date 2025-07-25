У Луганську окупанти запустили дитячі клуби, де школярів навчатимуть виготовляти дрони, - ЦНС

Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Окупаційна адміністрація запускає дитячі клуби "Юниє тєхнікі", де школярів навчатимуть виготовляти дрони й техніку для війська загарбника", – йдеться в матеріалі.

Такі клуби розпочнуть роботу цієї осені в межах програми путінського молодіжного обʼєднання "Рух перших" – "Перші в науці".

"Це черговий приклад мілітаризації освіти на ТОТ: під виглядом "науки" дітей привчають до війни, залучаючи до роботи на користь військової машини окупанта", – резюмує Спротив.