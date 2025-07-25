У Луганську окупанти запустили дитячі клуби, де школярів навчатимуть виготовляти дрони, - ЦНС
У тимчасово окупованому Луганську росіяни створили дитячі клуби "Юні техніки", де вчитимуть школярів виготовляти БПЛА
Про це повідомив Центр національного спротиву.
"Окупаційна адміністрація запускає дитячі клуби "Юниє тєхнікі", де школярів навчатимуть виготовляти дрони й техніку для війська загарбника", – йдеться в матеріалі.
Такі клуби розпочнуть роботу цієї осені в межах програми путінського молодіжного обʼєднання "Рух перших" – "Перші в науці".
"Це черговий приклад мілітаризації освіти на ТОТ: під виглядом "науки" дітей привчають до війни, залучаючи до роботи на користь військової машини окупанта", – резюмує Спротив.
- У вищих навчальних закладах на тимчасово окупованій українській території російські загарбники намагаються знайти нібито нелояльних до Росії студентів.
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