У Луганську росіяни збили на "Уралі" двох підлітків, - "Жовта стрічка"

Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".

Активісти руху зазначили, що це сталося у четвер, 6 червня: "Просто посеред міста близько 21:00 росіяни на "Уралі" збили двох підлітків".

Також у "Жовтій стрічці" розповідають, що росіяни пересуваються по місту на військових авто часто в нетверезому стані.

"Почуття безкарності та вседозволеності, разом з відсутністю емпатії до місцевого населення ТОТ призводить до жахливих наслідків", - пишуть активісти.