У Луганську росіяни збили на "Уралі" двох підлітків, - "Жовта стрічка"
У тимчасово окупованому Луганську російські загарбники збили двох підлітків на вантажівці "Урал"
Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".
Активісти руху зазначили, що це сталося у четвер, 6 червня: "Просто посеред міста близько 21:00 росіяни на "Уралі" збили двох підлітків".
Також у "Жовтій стрічці" розповідають, що росіяни пересуваються по місту на військових авто часто в нетверезому стані.
"Почуття безкарності та вседозволеності, разом з відсутністю емпатії до місцевого населення ТОТ призводить до жахливих наслідків", - пишуть активісти.
- 8 червня голова Сєверодонецької районної ВА Роман Власенко повідомив, що на півночі Луганщини окупанти накопичують підрозділи приватних військових компаній.
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