У МАГАТЕ заявили про падіння збитого безпілотника за 800 м від Південноукраїнської АЕС

Про це йдеться у повідомленні на сайті МАГАТЕ.

Команда отримала повідомлення від станції, що пізно ввечері 24 вересня та рано вранці 25 вересня у зоні спостереження було помічено 22 безпілотники, деякі з яких наближалися до станції на відстані всього пів кілометра.

Зі свого місця проживання поблизу станції члени команди МАГАТЕ чули стрілянину та вибухи близько 01:00 за місцевим часом, і згодом відвідали місце падіння одного з дронів, спостерігаючи кратер розміром чотири квадратні метри на поверхні та глибиною близько одного метра.

Повідомляється, що також було пошкоджено регіональну лінію електропередачі напругою 150 кіловольт, хоча вона не була підключена до АЕС і не мала прямого впливу на ядерну безпеку.

"Дрони знову пролітають занадто близько до атомних електростанцій, ставлячи під загрозу ядерну безпеку. На щастя, інцидент минулої ночі не призвів до пошкоджень самої Південноукраїнської атомної електростанції. Наступного разу нам може так не пощастити. Я продовжую закликати обидві сторони проявити максимальну військову стриманість навколо всіх важливих ядерних об’єктів", - наголосив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Для довідки. Південноукраїнська АЕС – одна з трьох чинних атомних електростанцій країни, три реактори якої зараз виробляють електроенергію на повну потужність.