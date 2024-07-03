У Маріуполі росіяни демонтували дитячий табір, знищивши всі дерева й будівлі на території, - міська рада

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Російські загарбники демонтували все, що було у колишньому дитячому таборі відпочинку "Орлятко" на Лівобережжі міста. Вони знищили не лише будівлі, але й всі дерева. Відео опублікували у місцевих пабліках", - йдеться в повідомленні.

Також у міськраді акцентують, що в районі бульвару Меотида, де був розташований табір, дерев майже не залишилось через російську агресію й тотальні знесення будинків.

"Що тепер буде на місці табору - окупанти не повідомляють. Жителі передбачають, що можлива нова іпотечна новобудова. Також є інформація, що там може з'явитися табір для біженців з Бєлгородської області", - додають у Маріупольській міській раді.