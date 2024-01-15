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У Мелітополі сили опору підірвали авто росіян: постраждали 4 окупантів, - ГУР

15 січня, 2024 понедiлок
11:19
Війна з Росією Мелітополь

У неділю, 14 січня, представники руху опору у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області підірвали автомобіль росіян, внаслідок чого поранено чотирьох окупантів

Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони.
 
Зазначається, що того дня на вулиці Гоголя у Мелітополі пролунав потужний вибух.
 
"Внаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбників УАЗ Patriot", - йдеться у повідомленні ГУР.
 
За даними розвідки, разом з московським позашляховиком поранення зазнали четверо окупантів. Прилеглі до місця події вулиці перекрили, приїхало декілька автомобілів з медиками.
 
Втім, у ГУР зазначають, що за попередньою інформацією, лікарі знадобились не всім. Точна кількість безповоротних і санітарних втрат ворога уточнюється.

  • Подібний інцидент стався у Мелітополі 15 грудня. Тоді партизани провели успішну диверсію й підірвали потяг, який возив із Криму боєприпаси та паливо для російських окупантів.

Мелітополь
окуповані території
окупанти
ГУР
Запорізька область
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