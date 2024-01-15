У Мелітополі сили опору підірвали авто росіян: постраждали 4 окупантів, - ГУР
У неділю, 14 січня, представники руху опору у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області підірвали автомобіль росіян, внаслідок чого поранено чотирьох окупантів
Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони.
Зазначається, що того дня на вулиці Гоголя у Мелітополі пролунав потужний вибух.
"Внаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбників УАЗ Patriot", - йдеться у повідомленні ГУР.
За даними розвідки, разом з московським позашляховиком поранення зазнали четверо окупантів. Прилеглі до місця події вулиці перекрили, приїхало декілька автомобілів з медиками.
Втім, у ГУР зазначають, що за попередньою інформацією, лікарі знадобились не всім. Точна кількість безповоротних і санітарних втрат ворога уточнюється.
- Подібний інцидент стався у Мелітополі 15 грудня. Тоді партизани провели успішну диверсію й підірвали потяг, який возив із Криму боєприпаси та паливо для російських окупантів.
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