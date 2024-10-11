У мене немає апетиту до подальшого фінансування України, - спікер Палати представників Джонсон
Спікер Палати представників США Майк Джонсон сподівається, що потреби у подальшій допомозі Україні не буде. Його підтримка в цьому слабшає
Про це він заявив у інтерв'ю Punchbowl news.
"У мене немає апетиту до подальшого фінансування України, і я сподіваюся, що для цього не буде необхідності. Якщо Трамп переможе, я вірю, що він дійсно зможе покласти край цьому конфлікту", - заявив Джонсон.
Він вважає, що Трамп може у разі переобрання зателефонувати Путіну і домовитися про припинення війни. На думку Джонсона, що всі у світі втомилися від війни та хочуть знайти рішення.
За його словами, якщо президентом США стане Камала Гарріс, то війна не закінчиться. Джонсон вважає такий сценарій є "відчайдушним і небезпечним".
- За даними CNN, головнокомандувач збройних сил США в Європі Кріс Каволі склав список систем озброєнь, які допоможуть Україні у війні проти РФ. Він передав його Конгресу
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