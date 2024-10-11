У мене немає апетиту до подальшого фінансування України, - спікер Палати представників Джонсон

Про це він заявив у інтерв'ю Punchbowl news.

"У мене немає апетиту до подальшого фінансування України, і я сподіваюся, що для цього не буде необхідності. Якщо Трамп переможе, я вірю, що він дійсно зможе покласти край цьому конфлікту", - заявив Джонсон.

Він вважає, що Трамп може у разі переобрання зателефонувати Путіну і домовитися про припинення війни. На думку Джонсона, що всі у світі втомилися від війни та хочуть знайти рішення.

За його словами, якщо президентом США стане Камала Гарріс, то війна не закінчиться. Джонсон вважає такий сценарій є "відчайдушним і небезпечним".