У мережі ширять відео, на якому окупанти знущаються з полонених із ЗСУ: Лубінець відреагував
Омбудсмен Дмитро Лубінець показав відео, на якому російські окупанти знущаються з українських військовополонених. Попередньо, це відбулося на Харківському напрямку
Про це він повідомив у Telegram.
"Мережею шириться відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених. За попередньою інформацією, це відбулося на Харківському напрямку, де нині росіяни намагаються вести наступальні дії", - повідомив Лубінець.
На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози та імітація розстрілу. Такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.
Омбудсмен звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, аби вони задокументували факт знущання з українських військовополонених.
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