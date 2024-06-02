У мережі ширять відео, на якому окупанти знущаються з полонених із ЗСУ: Лубінець відреагував

Про це він повідомив у Telegram.

"Мережею шириться відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених. За попередньою інформацією, це відбулося на Харківському напрямку, де нині росіяни намагаються вести наступальні дії", - повідомив Лубінець.

На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози та імітація розстрілу. Такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.

Омбудсмен звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, аби вони задокументували факт знущання з українських військовополонених.