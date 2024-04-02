У Мінцифри запевнили, що армія РФ максимально обмежена у використанні Starlink

Про це український урядовець розповів німецькій газеті Welt.

За його словами, супутникові системи надходили до окупантів нелегально через треті країни, тому їх використання не було в таборі противника масовим.

"Ми знайшли розв'язання проблеми. Україна продовжить використовувати Starlink, а росіяни максимально обмежені у його використанні. Усі необхідні рішення вже ухвалено. Результат побачимо найближчим часом", – зазначив Федоров.

Він також зауважив, що продовжує залишатися на зв’язку із засновником американської компанії SpaceX Ілоном Маском, а їхні команди працюють разом.

"Ми маємо стабільні постачання від Starlink. У цьому нам допомагають партнери. SpaceX швидко реагує на будь-які проблеми. На операційному рівні наші команди ефективно співпрацюють", – резюмував Федоров.