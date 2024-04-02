У Мінцифри запевнили, що армія РФ максимально обмежена у використанні Starlink
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував максимальні обмеження використання терміналів Starlink російськими військами
Про це український урядовець розповів німецькій газеті Welt.
За його словами, супутникові системи надходили до окупантів нелегально через треті країни, тому їх використання не було в таборі противника масовим.
"Ми знайшли розв'язання проблеми. Україна продовжить використовувати Starlink, а росіяни максимально обмежені у його використанні. Усі необхідні рішення вже ухвалено. Результат побачимо найближчим часом", – зазначив Федоров.
Він також зауважив, що продовжує залишатися на зв’язку із засновником американської компанії SpaceX Ілоном Маском, а їхні команди працюють разом.
"Ми маємо стабільні постачання від Starlink. У цьому нам допомагають партнери. SpaceX швидко реагує на будь-які проблеми. На операційному рівні наші команди ефективно співпрацюють", – резюмував Федоров.
- У лютому стало відомо, що Російські війська використовують на війні в Україні платформу супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX. Це підтвердили у ГУР, але спростував власник компанії, Ілон Маск.
- Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак вважає, що відключити росіян від Starlink може особисто Ілон Маск, а очільник Мінцифри заявив, що Україна знає, як знешкодити Starlink на окупованій території.
- Демократи палати представників США розпочали розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска через ймовірне використання Росією Starlink на фронті.
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