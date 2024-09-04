У Монголії під час візиту Путіна кілька протестувальників розгорнули прапор України: їх заарештувала поліція

Про це повідомляє АР.

Путіна зустріла почесна варта, одягнена в яскраві червоно-сині уніформи, схожі на особисту гвардію правителя 13 століття Чингісхана, засновника Монгольської імперії.

Натовп спостерігав з-за тимчасових бар'єрів, як Путін і президент Монголії Хурелсух Ухнаа піднялися червоними килимовими сходами Палацу уряду і вклонилися статуї Чингісхана, перш ніж увійти в будівлю для зустрічі.

Невелику групу протестувальників, які намагалися розгорнути український прапор перед початком церемонії, забрала поліція, пише видання.

Зазначається, що п'ятеро інших, які зібралися в кількох кварталах на захід від площі, тримали антипутінський банер і український прапор, але розійшлися, почувши про арешти.