У Монголії під час візиту Путіна кілька протестувальників розгорнули прапор України: їх заарештувала поліція
На головній площі столиці Монголії Улан-Батора під час візиту російського лідера Володимира Путіна поліція заарештувала групу протестувальників, які розгорнули прапор України
Про це повідомляє АР.
Путіна зустріла почесна варта, одягнена в яскраві червоно-сині уніформи, схожі на особисту гвардію правителя 13 століття Чингісхана, засновника Монгольської імперії.
Натовп спостерігав з-за тимчасових бар'єрів, як Путін і президент Монголії Хурелсух Ухнаа піднялися червоними килимовими сходами Палацу уряду і вклонилися статуї Чингісхана, перш ніж увійти в будівлю для зустрічі.
Невелику групу протестувальників, які намагалися розгорнути український прапор перед початком церемонії, забрала поліція, пише видання.
Зазначається, що п'ятеро інших, які зібралися в кількох кварталах на захід від площі, тримали антипутінський банер і український прапор, але розійшлися, почувши про арешти.
Що відомо про візит Путіна до Монголії
30 серпня пресслужба Кремля повідомила, що Путін 3 вересня має відвідати Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Поїздка Путіна до Монголії стане першим його візитом до країни, яка ратифікувала Римський статут. При цьому його прессекретар Дмитро Пєсков сказав, що в Кремлі не бояться арешту російського диктатора.
Того ж дня МЗС України закликало монгольську владу заарештувати Путіна й передати його до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
У Міжнародному кримінальному суді заявили, що влада Монголії, згідно зі своїми зобов'язаннями, має арештувати Володимира Путіна у разі його візиту в країну.
Крім цього, правозахисна організація Human Rights Watch закликала Монголію заарештувати Володимира Путіна.
Російський диктатор Володимир Путін у понеділок, 2 вересня, прилетів із візитом до Монголії на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха.
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