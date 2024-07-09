У МОЗ розповіли, які країни готові прийняти дітей з Охматдиту на лікування
Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко назвав держави, які висловили готовність прийняти українських дітей з київської лікарні "Охматдит", у яку 8 липня поцілили ракетою росіяни
Про це він розповів у ефірі телемарафону.
За його словами, до України звертались зокрема США, Італія, держави Балтії.
"Всі балтійські країни. Італія вже звернулась. Стелла Киріакідес, яка координує всю допомогу по Європейському Союзу, звернулась. Польща готова допомогти... Сполучені Штати Америки готові. Тобто, велика кількість запитів", - сказав міністр.
Водночас Ляшко підкреслив, що лікарі Охматдиту зараз надають допомогу своїм пацієнтам, співпрацюючи з різними клініками.
"На період відновлення основного корпусу ми їх релокуємо на базу інших закладів охорони здоров'я, де вони будуть командами працювати", - додав він.
- Зранку понеділка, 8 липня, російські війська атакували ракетами Київ. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше 15 людей, ще 37 зазнали поранень.
- Росіяни 8 липня здійснили удар по відділенню токсикології дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, де пацієнти отримували діаліз. Встановлено, що РФ атакувала будівлю ракетою X-101. Відомо про 2 загиблих.
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