У МОЗ розповіли, які країни готові прийняти дітей з Охматдиту на лікування

Про це він розповів у ефірі телемарафону.

За його словами, до України звертались зокрема США, Італія, держави Балтії.

"Всі балтійські країни. Італія вже звернулась. Стелла Киріакідес, яка координує всю допомогу по Європейському Союзу, звернулась. Польща готова допомогти... Сполучені Штати Америки готові. Тобто, велика кількість запитів", - сказав міністр.

Водночас Ляшко підкреслив, що лікарі Охматдиту зараз надають допомогу своїм пацієнтам, співпрацюючи з різними клініками.

"На період відновлення основного корпусу ми їх релокуємо на базу інших закладів охорони здоров'я, де вони будуть командами працювати", - додав він.