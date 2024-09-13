У нас є величезна проблема між трьома силовими структурами: генерал Кривонос про завдання, які необхідно вирішувати

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Щодо активності ворога на території Донецької області, то на інших ділянках він також активізувався. А розповідаючи, що у нас на Покровському напрямку знизилися темпи наступу росіян, треба згадати достатньо активні дії противника і на інших ділянках. Плюс те, на що жаліються наші хлопці, це відсутність, практично нульова або мала кількість снарядів для нашої артилерії у протидії російським військам. Знову ж таки питання полягає у тому, що якщо там ми зупинили, то на інших ділянках загарбник нарощує, розуміючи, що ми маємо складність з необхідною кількістю резервів, а ще складніше з необхідною кількістю вогневих засобів з ураження ворога", - зауважив Сергій Кривонос.

За його словами, у нас попереду ще багато завдань, які ми досі абсолютно не намагаємося вирішити.

"І ті методи та способи застосування тих самих БПЛА, які противник здійснює, то це те, чому він навчився у нас, і достатньо швидко це робить. Проблема полягає у тому, що у нас величезна кількість дронів, які ми використовуємо, дуже часто закуповуються за народні гроші, за рахунок дотацій, а у росіян це стоїть на основі підготовки з боку їхньої держави. До того ж та кількість пілотів, яку противник використовує у своїх підрозділах, значно у більшій кількості та кращій якості, ніж на нашій стороні", - підкреслив генерал-майор запасу ЗСУ.

На його думку, нам багато що треба наростити, у першу чергу це стосується якісної підготовки операторів БПЛА різного рівня, а також вмілого використання цієї тактики.

"Крім того, у нас є величезна проблема між трьома силовими структурами – СБУ, ГУР та ЗСУ. Кожен вариться у власному казані та абсолютно не хоче обмінюватися інформацією про слабкі та сильні сторони, про плюси та мінуси. І це приводить до того, що кожен роздуває щоки та розказує, який він крутий, не розповідаючи про проблему. Вже давно треба було це все узагальнити й працювати в єдиному напрямку, що дало б значно кращі результати, ніж кожен йде шляхом випробувань, помилок та втрат, при цьому повторюючи помилки своїх сусідів", - резюмував Кривонос.

13 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою, від початку доби відбулось 69 бойових зіткнень.





