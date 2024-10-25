У ніч на 25 жовтня Сили оборони знищили 36 з 63 ворожих "шахедів"

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 25 жовтня 2024 року (із 23.00 24 жовтня) противник атакував 63 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 36 ворожих БПЛА в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській, Полтавській та областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині.

Крім того, 16 російських безпілотників локаційно втрачено. Інформація уточнюється та оновлюється, додали ПС.