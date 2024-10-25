У ніч на 25 жовтня Сили оборони знищили 36 з 63 ворожих "шахедів"
Росія запустила по Україні 63 ударні БПЛА типу Shahed та дрони невстановленого типу у ніч на 25 жовтня. Українська ППО збила 36 "шахедів"
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
У ніч на 25 жовтня 2024 року (із 23.00 24 жовтня) противник атакував 63 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 10:00 підтверджено збиття 36 ворожих БПЛА в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській, Полтавській та областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині.
Крім того, 16 російських безпілотників локаційно втрачено. Інформація уточнюється та оновлюється, додали ПС.
- Вночі 24 жовтня Сили ППО знищили 40 із 50 ворожих дронів. Крім того, 7 російських безпілотників локаційно втрачено.
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