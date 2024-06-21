У ОП назвали країни, з якими Україна веде перемовини щодо гарантій безпеки
Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що наразі Україна веде перемовини щодо гарантій безпеки з Ірландією, Чехією, Люксембургом, Румунією та Польщею. З Естонією та Литвою - готова до підписання угоди
Про це він заявив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"Я думаю, що вже найближчим часом розпочнемо переговори про гарантії безпеки з Ірландією і матимемо також відповідну угоду", - зазначив Жовква, додавши, потенційну готовність Ірландії розпочати переговори вже обговорили під час зустрічі з делегацією ірландського зовнішньополітичного відомства на чолі із заступником генерального секретаря МЗС Гайленд.
За його словами, попри те, що Ірландія має нейтральний статус, вона зможе допомогти Україні в економічному плані, у питанні санкцій проти РФ й у тому, щоб був встановлений трибунал для покарання агресора за злочин агресії.
"Україна запрошує й інші країни, які декларують або мають такий нейтральний статус, наприклад Австрію чи Мальту, приєднатися до декларації G7 і мати відповідні угоди з Україною", - наголосив він.
Крім того, Жовква додав, що наразі Україна інтенсивно працює з Чехією, Люксембургом і Румунією, а з Польщею вже був проведений фінальний раунд перемовин.
"Я можу вам назвати деякі з них (країн, - ред.), з якими ми вже перебуваємо на завершальній стадії переговорів або переговори щодо них закінчилися, і ми просто шукаємо можливість для підписання. Це, наприклад, дві Балтійські країни. Ви знаєте, що з Латвією було укладено угоду, але є Естонія, є Литва. Найближчим часом ці угоди будуть готові до підписання", - пояснив він.
Також, як зауважив заступник керівника Офісу президента, нещодавно Україна провела фінальний раунд переговорів про безпекову угоду з Європейським Союзом.
"Це загальна угода з ЄС як з інституцією, що об'єднує 27 країн. Не маю права розкривати зміст угоди, але ви побачите, що вона також буде досить потужною і буде дуже швидко укладена", - зазначив Жовква.
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19 червня українська та європейська сторони провели завершальний раунд переговорів щодо безпекової угоди, у результаті яких ЄС і Україна узгодили текст документа.
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