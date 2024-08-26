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У Петербурзі неподалік управління МВС розмістили системи ППО "Панцир-С1", - "Атеш"

Дар'я Куркіна
26 серпня, 2024 понедiлок
15:43
Війна з Росією

Росіяни розмістили у Санкт-Петербурзі недалеко від управління міністерства внутрішніх справ декілька систем протиповітряної оборони "Панцир-С1"

Зміст

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Відомо: агент "Атеш" зафіксував, що окупанти неподалік управління МВС у Петербурзі розмістили декілька комплексів ППО "Панцир-С1", "що в умовах прориву державного кордону, де не вистачає систем ППО, виглядає дуже безглуздо".

Партизани наголошують, що найзахищенішими російськими містами є Москва і Санкт-Петербург.

"Для їхнього захисту російське військове командування готове навіть пожертвувати своїми прифронтовими містами. А жителі Курська, Брянська та Білгорода якось самі розберуться!" - додали у повідомленні.

Також рух оприлюднив координати систем ППО: 60.008654, 30.241962.

Фото: "Атеш"

  • 15 липня стало відомо, що на острові за 3,7 км від резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї встановили вже другу систему протиповітряної оборони "Панцир-С1".

Теги:
Світ
Україна
Росія
ППО
російська армія
Курськ
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