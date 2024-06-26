У Покровську залишається близько 60 тис. людей, МВА закликає всіх евакуюватися

Про це повідомив начальник Покровської МВА Сергій Добряк проєкту "Радіо Донбас Реалії".

Він закликав людей евакуюватися.

"Ми закликаємо всіх евакуюватися. У нас працює обласна евакокомісія, від нас евакопоїзд відходить кожні 8 днів. Але динаміка не така, навіть при обстрілах не така, як хотілося б. Люди зволікають все ж таки з масовою евакуацією", – наголосив він.

Сергій Добряк розповів, що в місті є «всі сервіси, робота», а також люди не їдуть, бо вірять в ЗСУ.

"Всі мають надію на Збройні сили України. Ще за допомогою держави, місцевих бюджетів, обласного бюджету побудована достатньо потужна багатоешелонована лінія оборони, тому люди мають надію, що ця лінія оборони і витримає, і хлопці наші з Збройних сил витримають, встоять і не дадуть захопити місто", – розповів голова МВА.