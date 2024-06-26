У Покровську залишається близько 60 тис. людей, МВА закликає всіх евакуюватися
У Покровську Донецької області залишаються близько 60 тис. людей. Населення зволікає з масовою евакуацією
Про це повідомив начальник Покровської МВА Сергій Добряк проєкту "Радіо Донбас Реалії".
Він закликав людей евакуюватися.
"Ми закликаємо всіх евакуюватися. У нас працює обласна евакокомісія, від нас евакопоїзд відходить кожні 8 днів. Але динаміка не така, навіть при обстрілах не така, як хотілося б. Люди зволікають все ж таки з масовою евакуацією", – наголосив він.
Сергій Добряк розповів, що в місті є «всі сервіси, робота», а також люди не їдуть, бо вірять в ЗСУ.
"Всі мають надію на Збройні сили України. Ще за допомогою держави, місцевих бюджетів, обласного бюджету побудована достатньо потужна багатоешелонована лінія оборони, тому люди мають надію, що ця лінія оборони і витримає, і хлопці наші з Збройних сил витримають, встоять і не дадуть захопити місто", – розповів голова МВА.
- Серед дня понеділка, 24 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Покровську Донецької області. У результаті обстрілу загинули 5 людей, ще 41 цивільний отримав поранення. Серед поранених четверо дітей.
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