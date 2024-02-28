"У Повітряних сил ще чимало роботи": експерт Романенко розповів, скільки військових літаків залишилось в Росії

Про це він повідомив у етері Еспресо

"Сьогодні кількість російських військових літаків, попри втрати, не зменшується. Саме тому нам потрібні нові західні ЗРК, які допоможуть нам нівелювати перевагу РФ в авіації. Я сподіваюсь, що нам вдасться підсилити нашу систему ППО ще кількома ЗРК Patriot", - пояснив Романенко.

Експерт також проаналізував й назвав кількість військової авіації, яку має РФ після двох років вторгнення в Україну

"Сьогодні росіяни мають 120 Су-34, які ми найактивніше збивали останнім часом. Зокрема, з 10 збитих літаків - 7 саме Су-34. Коли РФ почала вторгнення, то вони мали 140 таких літаків. Втім, за два роки війни їм вдалось побудувати ще 16 Су-34. Деякі втрати їм не вдається компенсувати. Мова йде про штурмовики Су-25, оскільки ці літаки не підлягають відновленню і не виробляються ще з радянських часів. Росіяни змогли збільшити кількість винищувачів Су-35 у порівнянні з початком війни. Повітряні сили ЗСУ збили 10 Су-35, а росіяни змогли відновити 15 таких літаків. Отже, якщо підсумовувати, то варто зауважити, що нашим Повітряним силам ще працювати й працювати. На жаль, потенціал РФ у авіаційному компоненті залишається досить потужним", - додав він.