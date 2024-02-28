"У Повітряних сил ще чимало роботи": експерт Романенко розповів, скільки військових літаків залишилось в Росії
Експерт з авіації Валерій Романенко розповів, що, попри втрати, в Росії залишається досить потужний потенціал військової авіації, окрім того, окупанти відновлюють певну кількість винищувачів і штурмовиків
Про це він повідомив у етері Еспресо
"Сьогодні кількість російських військових літаків, попри втрати, не зменшується. Саме тому нам потрібні нові західні ЗРК, які допоможуть нам нівелювати перевагу РФ в авіації. Я сподіваюсь, що нам вдасться підсилити нашу систему ППО ще кількома ЗРК Patriot", - пояснив Романенко.
Експерт також проаналізував й назвав кількість військової авіації, яку має РФ після двох років вторгнення в Україну
"Сьогодні росіяни мають 120 Су-34, які ми найактивніше збивали останнім часом. Зокрема, з 10 збитих літаків - 7 саме Су-34. Коли РФ почала вторгнення, то вони мали 140 таких літаків. Втім, за два роки війни їм вдалось побудувати ще 16 Су-34. Деякі втрати їм не вдається компенсувати. Мова йде про штурмовики Су-25, оскільки ці літаки не підлягають відновленню і не виробляються ще з радянських часів. Росіяни змогли збільшити кількість винищувачів Су-35 у порівнянні з початком війни. Повітряні сили ЗСУ збили 10 Су-35, а росіяни змогли відновити 15 таких літаків. Отже, якщо підсумовувати, то варто зауважити, що нашим Повітряним силам ще працювати й працювати. На жаль, потенціал РФ у авіаційному компоненті залишається досить потужним", - додав він.
- Нагадаємо, 23 лютого Сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Згодом стало відомо, що він був збитий із радянського ЗРК С-200.
- Тоді також за повідомленням ЗМІ, у Генічеському районі Херсонської області впав російський літак Су-34. Імовірно його збили відразу після пуску ракет по Україні.
- 27 лютого Повітряні сили ЗСУ збили вже другий російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку впродовж дня
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