У ППО України покращилася щільність радіолокаційного поля щодо виявлення ворожих ракет, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що ефективність збиття ворожих ракет залежить від ефективності засобів виявлення
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Калібри" та Х-69 є крилатими ракетами, які летять на швидкостях, що дозволяють їх знищувати значною кількістю засобів ППО. Є питання у виявленні цих ракет. Тому що ці ракети мають нижчу траєкторію польоту з огинанням рельєфу місцевості. Це дозволяє противнику планувати підступні напрями польоту ракет у ділянках, де часом їх важко помітити. Ефективність збиття цих ракет насамперед залежить від ефективності засобів виявлення, тобто від радіолокаційних систем того чи іншого призначення", - пояснив Згурець.
За словами військового експерта, якщо кількість знищення ракет типу "калібр" і Х-69 збільшується, то це значить, що у нас покращилася щільність радіолокаційного поля.
"Тобто виявлення цих ракет, а далі вже справа техніки. Тому що ці ракети дійсно знищуються значною кількістю засобів ППО на відміну від ракет типу "кинджал", які мають на певних ділянках траєкторії гіперзвукові швидкості. І це дозволяє їх знищувати лише обмеженим переліком засобів ППО до яких ми відносимо комплекси Patriot і SAMP/T. Бачимо, що динаміка і якість роботи ППО України залишається достатньою високою, що говорить про те, що надходження ракет до комплексів Patriot та інших засобів ППО продовжується", - зауважив Згурець.
- 8 травня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами й ударними БПЛА. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 59 з 76 повітряних цілей ворога.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.2 Купівля 39.2Продаж 39.71
- EUR Купівля 42.13Продаж 42.82
- Актуальне
- Важливе