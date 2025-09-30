У реанімації Києва померла жінка, яка постраждала від атаки РФ 7 вересня

Про це повідомив у телеграм міський голова Києва Віталій Кличко.

У реанімації однієї зі столичних лікарень померла 74-річна жінка, яка постраждала від атаки ворога на Київ 7 вересня. Тоді у Святошинському районі сильного пошкодження зазнав 9-поверховий житловий будинок — частково зруйновані з 4 по 8 поверхи. Також у Святошинському районі було зафіксоване влучання уламків у 16-поверховий житловий будинок, через що пожежа виникла на 15–16 поверхах. Крім того, пожежі внаслідок ворожої атаки сталися ще в двох 9-поверхових житлових будинках.

Тоді у Святошинському районі загинули молода жінка і її маленька дитина. Наступного дня з-під завалів дістали тіло ще однієї жертви — чоловіка.

Тиждень тому в лікарні померла молода жінка, яка постраждала від ракетного обстрілу. На той момент вона була вагітна. За її життя лікарі боролися два тижні. Малюка медики врятували, зробивши матері кесарів розтин. А жінку врятувати не вдалося.

Як уточнив Кличко, наразі жертв атаки Росії 7 вересня — пʼятеро. Зокрема, три жінки та маленька дитина.