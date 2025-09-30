У реанімації Києва померла жінка, яка постраждала від атаки РФ 7 вересня
Від травм, отриманих через атаку злочинної армії Росії на Київ 7 вересня, у лікарні загинула 74-річна жінка
Про це повідомив у телеграм міський голова Києва Віталій Кличко.
У реанімації однієї зі столичних лікарень померла 74-річна жінка, яка постраждала від атаки ворога на Київ 7 вересня. Тоді у Святошинському районі сильного пошкодження зазнав 9-поверховий житловий будинок — частково зруйновані з 4 по 8 поверхи. Також у Святошинському районі було зафіксоване влучання уламків у 16-поверховий житловий будинок, через що пожежа виникла на 15–16 поверхах. Крім того, пожежі внаслідок ворожої атаки сталися ще в двох 9-поверхових житлових будинках.
Тоді у Святошинському районі загинули молода жінка і її маленька дитина. Наступного дня з-під завалів дістали тіло ще однієї жертви — чоловіка.
Тиждень тому в лікарні померла молода жінка, яка постраждала від ракетного обстрілу. На той момент вона була вагітна. За її життя лікарі боролися два тижні. Малюка медики врятували, зробивши матері кесарів розтин. А жінку врятувати не вдалося.
Як уточнив Кличко, наразі жертв атаки Росії 7 вересня — пʼятеро. Зокрема, три жінки та маленька дитина.
- Нагадаємо, уночі 7 вересня під атакою дронів РФ опинилася столиця. Сталося влучання уламків в будівлю Кабміну. Кривий Ріг зазнав ударів балістикою - є постраждалі. У Дніпрі й на Полтавщині пошкоджено інфраструктуру внаслідок атаки БПЛА.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.52
- EUR Купівля 48.11Продаж 48.81
- Актуальне
- Важливе