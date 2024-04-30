У результаті обстрілу Одеси загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету

Про це повідомляє 24 канал.

"Інформацію підтвердили в МГУ", - йдеться в повідомленні.

Одеські паблики повідомляють, що серед поранених – колишній народний депутат від "Партії регіонів" та "Опозиційного блоку" та чинний президент Національного університету "Одеська юридична академія" Сергій Ківалов. У нього осколкове поранення стегна та венозна кровотеча. На кадрах, опублікованих у мережі, бригада "швидкої" забирає Ківалова.

Про поранення Суспільному повідомив проректор НУ "ОЮА" Валентин Федоров.

Після вибуху загорілась будівля, відома в Одесі як "замок Ківалова" або замок "Гаррі Поттера". Наразі там майже згоріла покрівля.