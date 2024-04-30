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Війна з Росією: хроніка
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У результаті обстрілу Одеси загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету

30 квітня, 2024 вiвторок
02:20
Війна з Росією Борис Васильєв Одеса

Внаслідок ворожої атаки по Одесі загинув проректор з питань навчально-інноваційного розвитку та економічної діяльності академії Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв

Про це повідомляє 24 канал.

"Інформацію підтвердили в МГУ", - йдеться в повідомленні.

Одеські паблики повідомляють, що серед поранених – колишній народний депутат від "Партії регіонів" та "Опозиційного блоку" та чинний президент Національного університету "Одеська юридична академія" Сергій Ківалов. У нього осколкове поранення стегна та венозна кровотеча. На кадрах, опублікованих у мережі, бригада "швидкої" забирає Ківалова.

Про поранення Суспільному повідомив проректор НУ "ОЮА" Валентин Федоров.

Після вибуху загорілась будівля, відома в Одесі як "замок Ківалова" або замок "Гаррі Поттера". Наразі там майже згоріла покрівля.

  • Нагадаємо, увечері 29 квітня російські окупанти завдали по Одесі ракетного удару, пошкодивши там житлові будинки й цивільну інфраструктуру. Станом на 22:00 четверо людей загинули, також вбито собаку. Ще один чоловік помер, внаслідок інсульту, який спровокувала атака російської балістичної ракети по палацу студентів Національного університету "Одеська юридична академія" (ОЮА).
Теги:
Одеса
ракетний удар
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