У РФ криміналізували гасло "Слава Україні" та символіку повстанців середини ХХ століття, - ЗМІ
Російське Міністерство юстиції включило символіку ОУН, УПА, УНС та УНРА до переліку організацій, що заперечують висновки Нюрнберзького трибуналу. Також до списку потрапило вітання "Слава Україні" та відповідь на нього "Героям слава"
Про це повідомляє видання "Настоящее время".
За "використання, демонстрацію та пропаганду" символіки та гасла може загрожувати адміністративна відповідальність у вигляді штрафу або арешту до 15 діб з конфіскацією. За повторну "пропаганду" загрожує вже кримінальна відповідальність.
Державне агентство ТАРС, яке виступило першоджерелом новини, назвало список, до якого були включені емблема та гасло, переліком нацистських організацій.
У списку перераховано Українську народно-революційну армію, Українську повстанську армію, Українську народну самооборону та Організацію українських націоналістів. На думку Мін'юсту їхнє гасло однакове: "Слава Україні" як вітання та "Героям слава" як відповідь. Також у списку описано емблеми організацій.
- Нагадаємо, після виступу 22 вересня 2023 року президента України Володимира Зеленського в парламенті Канади відзначили запрошеного на ветерана СС "Галичина". Це викликало міжнародний скандал через звинувачення організації у співпраці з нацистами.
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