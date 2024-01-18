У РФ криміналізували гасло "Слава Україні" та символіку повстанців середини ХХ століття, - ЗМІ

Про це повідомляє видання "Настоящее время".

За "використання, демонстрацію та пропаганду" символіки та гасла може загрожувати адміністративна відповідальність у вигляді штрафу або арешту до 15 діб з конфіскацією. За повторну "пропаганду" загрожує вже кримінальна відповідальність.

Державне агентство ТАРС, яке виступило першоджерелом новини, назвало список, до якого були включені емблема та гасло, переліком нацистських організацій.

У списку перераховано Українську народно-революційну армію, Українську повстанську армію, Українську народну самооборону та Організацію українських націоналістів. На думку Мін'юсту їхнє гасло однакове: "Слава Україні" як вітання та "Героям слава" як відповідь. Також у списку описано емблеми організацій.