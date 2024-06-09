У РФ не все гаразд у ВПК, а українська тактика спрацювала, - експерт Снєгирьов про ураження Су-57

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Це серйозний успіх Сил оборони України, операція була проведена Головним управління розвідки Міністерства оборони причому є дані об'єктивного контролю, які свідчать про ураження Су-57. Офіційна влада Росії може скасовувати цю інформацію, або спростувати, але менше з тим, російській публіки так звані зедвоєнкори підтверджують момент ураження Су-57. Росіяни, як завжди брешуть, називають Су-57 п'ятим поколінням, насправді він є літаком перехідного типу, призначений для знищення всіх видів повітряних цілей, ураження іноземних надводних цілей, здійснення моніторингу повітряного простору на великих відстанях", - пояснив Снєгирьов.

За словами експерта, інформація про те, що у Росії було усього 6 винищувачів Су-57 є неправдивою, адже за різними оцінками, їхня кількість до десяти.

"У 2022 році російське ВПК спромоглося випустити 6 одиниць Су-57, у 2023 році - 3, тобто сумарно 9, а у 2024-му інформації про випуск Су-57 немає. Це свідчить про те, що у Російської Федерації не все гаразд у їхньому ВПК, попри критику економічних санкцій - все ж працює. Навіть якщо брати до уваги дев'ять літаків чи то 10 - це серйозна втрата для російських окупантів враховуючи те, що це літак все ж таки нового покоління і можливості виробництва зведені до нуля. Те, що ми маємо знати - літак є носієм ракети Х-69, саме цією ракетою була уражена Трипільська ТЕС і ця ракета Росії, на жаль, обійшла систему протиповітряної оборони України. Тому знищення носія ракет - це безпрецедентний випадок і можемо говорити про те, що ця тактика вже стає сталою. Якщо ще й згадати, що був уражений аеродром Моздок", - підсумував співголова ГІ "Права Справа".