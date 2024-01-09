У РФ пілоти аеродрому, які вилітають обстрілювати Україну, залишились без опалення

Відповідне прохання 8 січня розмістив колишній військовий льотчик, капітан Збройних сил РФ Ілля Туманов у своєму Telegram-каналі Figherbomber.

"Авіаторам потрібна допомога. Замерзають нах. Потрібні дрова для топки печей на аеродром Міллерово. Обсяг не уточнили, але я думаю що більше, то краще. Контакти я дам, пишіть мені в особисті. Якщо у когось завалявся живий акумулятор 65-й на Газель, було б чудово закинути туди ж", — написав Туманов.

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Пізніше він видалив своє повідомлення, пояснивши це тим, що нібито вже знайшлися охочі допомогти. При цьому керівництво російського аеродрому не зраділо збору дров.

"Я пост видалив. Питання вирішено, хлопці будуть з акумулятором і з дровами від передплатників, але тепер ще й з пі**юлями від начальства. Але це краще, ніж замерзнути", - написав Туманов.