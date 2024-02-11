У РФ спостерігається дефіцит медпрацівників через війну в Україні, - британська розвідка
Війна Росії проти України, ймовірно, призвела до дефіциту медичних працівників по всій території РФ
Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.
За даними розвідки, після мобілізації російської армії у вересні 2022 року медичних працівників попередили не залишати країну, але до 2% лікарів й медпрацівників втекли з Росії, аби уникнути призову. Також до 3 тисяч медпрацівників, ймовірно, були мобілізовані для надання медичної допомоги під час бойових дій.
Так, у листопаді 2023 року міністерство охорони здоров'я Росії заявило, що медичному сектору не вистачає близько 26 500 лікарів і 58 200 середнього медичного персоналу.
Зокрема у 22 регіонах Росії спостерігається значний дефіцит лікарів, а ще в 7 дефіцит оцінюється, як гострий. Згідно з оцінкою за січень 2024 року, за попередні 15 місяців кількість лікарів в Росії скоротилась на 7,5 тисячі. Багато хто звинувачує в цьому довгий робочий день та низьку зарплатню.
Комітет держдуми з регіональної політики та місцевого самоврядування у звіті про бюджет на 2024 рік стверджує про те, що бідніші регіони Росії матимуть проблеми з фінансуванням зарплат медиків.
"Важкий ресурсний і фінансовий тягар підтримки війни Росії в Україні негативно впливає на низку цивільних секторів, які обслуговують російське населення. Немає жодних ознак того, що тенденція до скорочення кількості медичних працівників у Росії зміниться протягом 2024 року", - наголошує британська розвідка.
- Також раніше британська розвідка зазначала, що вплив війни, яку Росія розпочала проти України, на охорону здоров’я відчуває на собі цивільне населення РФ.
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