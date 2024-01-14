Дефіцит антибіотиків, брак персоналу і фінансовий тиск: розвідка Британії розповіла про вплив війни на медицину у РФ
Вплив війни, яку Росія розпочала проти України, на охорону здоров’я відчуває на собі цивільне населення РФ
Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великобританії.
За даними російських ЗМІ, населення бореться за доступ до лікарняних послуг по всій країні.
Також повідомляється про дефіцит лікарських засобів, у тому числі антибіотиків широкого спектра дії.
Розвідка Британії наголошує, що війна в Україні, ймовірно, значною мірою впливатиме на цю ситуацію, оскільки в госпіталях лікують поранених.
Крім того, уряд також змушений скорочувати кількість цивільних медичних установ по всій країні через брак персоналу та фінансовий тиск.
- Також раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України цивільні лікарні переповнені російськими пораненими: окупантам, які зазнали легких поранень, відмовляють у лікуванні.
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