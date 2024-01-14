Дефіцит антибіотиків, брак персоналу і фінансовий тиск: розвідка Британії розповіла про вплив війни на медицину у РФ

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великобританії.



За даними російських ЗМІ, населення бореться за доступ до лікарняних послуг по всій країні.

Також повідомляється про дефіцит лікарських засобів, у тому числі антибіотиків широкого спектра дії.



Розвідка Британії наголошує, що війна в Україні, ймовірно, значною мірою впливатиме на цю ситуацію, оскільки в госпіталях лікують поранених.



Крім того, уряд також змушений скорочувати кількість цивільних медичних установ по всій країні через брак персоналу та фінансовий тиск.