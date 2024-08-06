У РФ виникла пожежа на Усинському газопереробному заводі
У Росії у вівторок, 6 серпня, виникла пожежа на Усинському газопереробному заводі в Комі
Про це інформують російські пропагандистські видання РИА Новости і ТАСС.
Вказано, що постраждалих внаслідок пожежі нібито не має. Загоряння, мовляв, швидко ліквідували.
Водночас телеграм-канал Baza повідомляє про пожежу на нафтопереробному підприємстві Транснафти також у російському Усинську. Працівників підприємства евакуювали, причини виникнення пожежі невідомі.
Росіяни пожежу заперечують, інформують пропагандисти з РБК, посилаючись на заяву Транснафти.
"Наразі всі об'єкти підприємства функціонують у штатному режимі, пожежа, що виникла, до інфраструктури АТ "Транснефть - Північ" стосунку не має", - йдеться у повідомленні.
- У Росії заявили про збиття щонайменше 36 безпілотників над трьома областями уночі і вранці вівторка, 6 серпня. У Курській області спалахнула пожежа.
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