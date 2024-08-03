У РФ заарештували військового начальника через невдачі його підрозділу на фронті, - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як пише російське державне інформаційне агентство ТАСС, правоохоронці заарештували Пєшкова і висунули йому звинувачення у розкраданні продовольчих пайків для російських солдатів, які воюють в Україні. Водночас російський полковник не визнав своєї провини.

Аналітики ISW наголошують, що арешт Пєшкова, ймовірно, є частиною цілеспрямованих зусиль Кремля, спрямованих на усунення високопоставлених російських чиновників з міністерства оборони Росії.

За їхніми даними, це може бути використано для опосередкованого покарання командирів за невдачі їхніх підрозділів або для того, щоб утримувати в лавах російських збройних сил лояльних і слухняних офіцерів.

Як повідомляється, підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії проводять наступальні операції в районі населених пунктів Терни і Невське в Луганській області з обмеженим успіхом і нещодавно втратили частину території через обмежені українські контратаки в цьому районі.