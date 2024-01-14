У роковини ракетного удару РФ по багатоповерхівці у Дніпрі містяни вшанували пам'ять 46 загиблих

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Дніпро сьогодні схилив голову у хвилині мовчання... Там, біля багатоповерхівки на Перемозі. Рівно рік тому на цьому ж місці також оголошували її. Бо до останнього вірили - бодай хтось ще вцілів, сподівалися, дадуть про себе знати, почуємо у тиші голоси з-під руїн", - написав він.

Рятувальна операція того дня тривала майже 3 доби. Загалом від ракетного удару РФ загинуло 46 людей, серед них шестеро дітей.

Фото: Сергій Лисак

"Співчуття рідним і близьким. Всім, чиє життя розділилося на до та після 14 січня 2023-го. І низький уклін кожному, хто тоді не залишився осторонь. А таких людей сотні. Рятувальники та лікарі. Поліціянти, нацгвардійці, прокуратура. Кінологи, психологи і комунальники. Влада та благодійники. А ще - містяни", - наголосив Лисак.

Фото: Сергій Лисак

Він додав, що завдяки небайдужим і спеціалістам у той день вдалося врятувати 39 мешканців понівеченої ворожою ракетою багатоповерхівки. Понад 80 поранених вчасно отримали медичну допомогу.

Фото: Сергій Лисак

Також голова ОВА зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на Дніпропетровщині усього загинули 298 людей.