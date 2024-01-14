У роковини ракетного удару РФ по багатоповерхівці у Дніпрі містяни вшанували пам'ять 46 загиблих
Рівно рік тому, 14 січня 2023 року, росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхівці на Набережній Перемоги, 118 у Дніпрі, внаслідок чого загинули 46 людей. У цей день мешканці вшанували пам'ять жертв трагедії
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Дніпро сьогодні схилив голову у хвилині мовчання... Там, біля багатоповерхівки на Перемозі. Рівно рік тому на цьому ж місці також оголошували її. Бо до останнього вірили - бодай хтось ще вцілів, сподівалися, дадуть про себе знати, почуємо у тиші голоси з-під руїн", - написав він.
Рятувальна операція того дня тривала майже 3 доби. Загалом від ракетного удару РФ загинуло 46 людей, серед них шестеро дітей.
Фото: Сергій Лисак
"Співчуття рідним і близьким. Всім, чиє життя розділилося на до та після 14 січня 2023-го. І низький уклін кожному, хто тоді не залишився осторонь. А таких людей сотні. Рятувальники та лікарі. Поліціянти, нацгвардійці, прокуратура. Кінологи, психологи і комунальники. Влада та благодійники. А ще - містяни", - наголосив Лисак.
Фото: Сергій Лисак
Він додав, що завдяки небайдужим і спеціалістам у той день вдалося врятувати 39 мешканців понівеченої ворожою ракетою багатоповерхівки. Понад 80 поранених вчасно отримали медичну допомогу.
Фото: Сергій Лисак
Також голова ОВА зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на Дніпропетровщині усього загинули 298 людей.
- Нагадаємо, у суботу, 14 січня 2023 року, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку.
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