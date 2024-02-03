У Росії поранили пілота бомбардувальника Ту-95, який запускав ракети по Україні, - ГУР

Про це повідомляє ГУР.



За даними розвідки пілот Ту-95 РФ, майор Стегачов, народився 23 червня 1983 року. Він служив на авіабазі "Енгельс" (військова частина 06987).

ГУР наголошує, що він безпосередньо причетний до ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств українців.



"Внаслідок атаки Олег Стегачов зазнав вогнепальних поранень. Вижив чи ні — уточнюємо", - зазначає розвідка.

Фото: https://t.me/DIUkraine