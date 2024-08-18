У Росії заперечили інформацію WP про нібито переговори з Україною щодо часткового припинення вогню
Міністерство закордонних справ РФ заперечило інформацію в статті Washington Post про те, що операція ЗСУ в Курській області нібито зірвала таємні переговори щодо часткового припинення вогню
Про це йдеться в заяві МЗС РФ.
"Ніхто нічого не зривав, тому що зривати не було чого. Жодних прямих чи непрямих переговорів між Росією та київським режимом щодо безпеки цивільних об'єктів критичної інфраструктури не велося і не ведеться", - повідомила речниця МЗС РФ Марія Захарова.
Крім цього, вона звинуватила Україну в загрозі безпеці Запорізької та Курської АЕС.
Захарова наголосила, що після квітня 2022 року єдині контакти між РФ та Україною здійснювалися через посередників лише з гуманітарних питань, насамперед обміну полоненими.
- Напередодні The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомило, що у серпні 2024 року Україна та Росії мали відправити делегації для переговорів щодо припинення ударів по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін. Проте операція у Курській області зірвала плани.
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