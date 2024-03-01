У Росії заявили про атаку безпілотників на два регіони
У п'ятницю, 1 березня, російське міністерство оборони повідомило про нібито атаку на два регіони. Там нібито працювали ворожі сили ППО
Про це із посиланням на міноборони пише пропагандистське ЗМІ "РІА Новини".
Зазначається, що загалом російська ППО знищила 4 безпілотники.
"Чергові засоби ППО знищили український БПЛА над територією Білгородської області та три БПЛА перехоплено над територією Нижегородської області", - йдеться у повідомленні.
- Учора Росія заявляла, що над Кримом було збито БПЛА "літакового типу". Місцеві медіа пишуть про сильні звуки вибухів.
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