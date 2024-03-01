У Росії заявили про атаку безпілотників на два регіони

Про це із посиланням на міноборони пише пропагандистське ЗМІ "РІА Новини".

Зазначається, що загалом російська ППО знищила 4 безпілотники.

"Чергові засоби ППО знищили український БПЛА над територією Білгородської області та три БПЛА перехоплено над територією Нижегородської області", - йдеться у повідомленні.