У Росії заявили про поранення пропагандистського телеоператора у Вовчанську
У Вовчанську Харківської області постраждав телеоператор пропагандистської ВГТРК Олександр Пушин. Його евакуювали до Білгородщини
Про це повідомляє Інститут масової інформації.
Зазначається, що пропагандист разом зі своїм колегою з ВГТРК (Всеросійська державна телевізійна та радіомовна компанія) Євгеном Поддубним супроводжували у Вовчанську російських військових.
За словами Поддубного, під машиною, в якій вони їхали Вовчанськом, спрацювала міна українських військ, пробивши колесо. Унаслідок цього Пушин отримав осколкове поранення в ногу.
- Нагадаємо, що у квітні американець Рассел Бентлі, який з 2014 року воював на стороні окупантів та працював на російську пропаганду, зник після "жорсткого затримання" військовими РФ.
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