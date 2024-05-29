У Росії заявили про поранення пропагандистського телеоператора у Вовчанську

Про це повідомляє Інститут масової інформації.

Зазначається, що пропагандист разом зі своїм колегою з ВГТРК (Всеросійська державна телевізійна та радіомовна компанія) Євгеном Поддубним супроводжували у Вовчанську російських військових.

За словами Поддубного, під машиною, в якій вони їхали Вовчанськом, спрацювала міна українських військ, пробивши колесо. Унаслідок цього Пушин отримав осколкове поранення в ногу.