У росіян виникли складнощі з обслуговуванням "Калібрів", - Гуменюк

Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми спираємося на аналітику і будемо говорити, що використання "Калібрів" останнім часом дуже рідке. Але є розуміння, що вони дійсно мають складнощі з обслуговуванням тих агрегатів, з яких випускаються "Калібри", і завантаженням самих "Калібрів", бо вся ця логістика і інфраструктура зосереджена у Криму, а базуються ракетоносії з метою збереження у Новоросійську. Тому очевидно, що це може бути такою причиною", - заявила вона.

За словами Гуменюк, їхнє перебування на чергуванні говорить про те, що "Калібри" готові бути застосованими і коли це станеться, українські військові зараз не можуть вирахувати абсолютно точно.

"І цілком імовірно, що, весь час перебуваючи на чергуванні і не будучи застосованими, вони можуть таким чином приспати пильність, нібито вони не будуть використовувати "Калібри", не можуть, не здатні. А в цей час завдати підступного удару. Тому я закликаю не втрачати пильності, аналізувати всю готовність ворога і бути готовими їй протидіяти", - наголосила голова пресцентру.