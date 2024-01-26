У росіян виникли складнощі з обслуговуванням "Калібрів", - Гуменюк
Росіяни почали рідше застосовувати "Калібри" під час атак по Україні. Можливо, це відбувається через складнощі з обслуговуванням або окупанти хочуть приспати пильність українців
Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Ми спираємося на аналітику і будемо говорити, що використання "Калібрів" останнім часом дуже рідке. Але є розуміння, що вони дійсно мають складнощі з обслуговуванням тих агрегатів, з яких випускаються "Калібри", і завантаженням самих "Калібрів", бо вся ця логістика і інфраструктура зосереджена у Криму, а базуються ракетоносії з метою збереження у Новоросійську. Тому очевидно, що це може бути такою причиною", - заявила вона.
За словами Гуменюк, їхнє перебування на чергуванні говорить про те, що "Калібри" готові бути застосованими і коли це станеться, українські військові зараз не можуть вирахувати абсолютно точно.
"І цілком імовірно, що, весь час перебуваючи на чергуванні і не будучи застосованими, вони можуть таким чином приспати пильність, нібито вони не будуть використовувати "Калібри", не можуть, не здатні. А в цей час завдати підступного удару. Тому я закликаю не втрачати пильності, аналізувати всю готовність ворога і бути готовими їй протидіяти", - наголосила голова пресцентру.
- Станом на 26 січня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають три ворожі ракетоносії. Загальний залп складає до 14 крилатих ракет типу "Калібр".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.57 Купівля 37.57Продаж 38.21
- EUR Купівля 40.82Продаж 41.85
- Актуальне
- Важливе