У російському полоні перебувають щонайменше 18 журналістів, - правозахисниця
Станом на квітень 2024 року Росія утримує в полоні щонайменше 18 журналістів. Їх звинувачують у тероризмі чи інших вигаданих злочинах
Про це повідомляє голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, пише "Медіа Центр".
Зазначається, що наразі вдалося ідентифікувати 98 посадовців окупаційної адміністрації, які причетні до переслідувань журналістів - це російські судді, прокурори та представники ФСБ.
"Росія продовжує незаконно утримувати цивільних журналістів, звинувативши їх у тероризмі. Наразі відомо про щонайменше 18 медійників, які сидять у тюрмах. Їм відмовляють у наданні медичної допомоги", - заявила Скрипник.
За її словами, після окупації Херсонщини у 2022 році, російські військові викрадали журналістів із Херсону, вивозили їх до Криму та звинувачували у співпраці з українськими військовими.
Натомість після окупації Криму, кількість медіа на півострові зменшилась у 12 разів. Ті медіа, які залишились працювати на окупованому півострові, працюють лише в інтересах окупаційної адміністрації.
"Відповідно до окупаційного "законодавства", після 2015 року в Криму було зареєстровано 232 медіа. До окупації Криму на півострові працювало понад три тисячі медіа. Звісно, що всі вони працюють на гроші окупантів, тобто, не говорять про проблемні питання, не висвітлюють наступ на свободу слова чи не говорять про порушення прав кримчан", - додала правозахисниця.
- За час російсько-української війни із 2014-го по 2024 роки загинули 83 медійники, з них 76 – із початку повномасштабного вторгнення.
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