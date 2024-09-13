У російському полоні ще залишаються понад 900 азовців

Про це повідомляє пресслужба "Азову".

"Сьогодні більш ніж 900 бійців "Азову" залишаються в полоні. Ми боротимемось за кожного з них, пам’ятаємо про всіх і повернемо кожного на рідну землю", - йдеться у повідомленні.

У бригаді додали, що надалі сподіваються на систематизацію процесу звільнення з полону військовослужбовців "Азову".

Там також зазначили, що у сьогоднішньому обміні полонених вперше за понад рік із неволі повернулися бійці "Азову". Серед них 11 жінок та 4 чоловіків, які провели у полоні більш ніж два роки.