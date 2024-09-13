У російському полоні ще залишаються понад 900 азовців
На сьогодні понад 900 військовослужбовців "Азову" залишаються у російському полоні
Про це повідомляє пресслужба "Азову".
"Сьогодні більш ніж 900 бійців "Азову" залишаються в полоні. Ми боротимемось за кожного з них, пам’ятаємо про всіх і повернемо кожного на рідну землю", - йдеться у повідомленні.
У бригаді додали, що надалі сподіваються на систематизацію процесу звільнення з полону військовослужбовців "Азову".
Там також зазначили, що у сьогоднішньому обміні полонених вперше за понад рік із неволі повернулися бійці "Азову". Серед них 11 жінок та 4 чоловіків, які провели у полоні більш ніж два роки.
- Сьогодні, 13 вересня, Україна повернула з російського полону 49 українців та українок. Серед них, зокрема, захисники Азовсталі та кримська татарка Леніє Умєрова
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