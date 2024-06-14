У російському Шебекіно вибухнули боєприпаси системи "Солнцепьок", загинули троє військових, - ЗМІ

Про це повідомляє російський ліберальний телеграм канал ASTRA з посиланням на джерела.

Очільник Білгородської області В'ячеслав гладков повідомив, що "причини події встановлюються". Як зазначає ASTRA, так само Гладков писав коли російська ФАБ впала на Білгород 4 травня, внаслідок чого постраждали 7 мирних жителів.

Коли у Шебекіно пролунав потужний вибух місцеві ЗМІ писали, що на місто могла впасти російська бомба.

Пізніше очліьник області написав, що на околиці міста Шебекіно стався вибух. За його даними, ніхто не постраждав, відомо про пошкодження 10 приватних домоволодінь та одного автомобіля.

Джерела ASTRA в екстрених службах регіону повідомили, що ввечері в передмісті Шебекіно вибухнули боєприпаси російської важкої вогнеметної системи "Солнцепьок". Внаслідок вибуху загинули щонайменше троє російських військовослужбовців. Причини вибуху невідомі, але, за попередніми даними, він був "мимовільним".