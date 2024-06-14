РФ заявила про знищення 87 дронів: нібито є пошкодження нафтобази та проблеми зі світлом
Російське міністерство оборони повідомило про збиття 87 безпілотників. Унаслідок атаки у Воронезькій області нібито пошкоджена нафтобаза, у Ростовській області фіксують проблеми з електропостачанням
Про це повідомляє міноборони РФ.
"Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу об'єктами на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Так, за даними російського міністерства, сили ППО знищили або перехопили 87 безпілотників:
- 2 - над Білгородською областю,
- 2 - над Волгоградською областю,
- 6 - над Воронезькою областю,
- 6 - над Курською областю,
- 70 - над Ростовською областю,
- один - над тимчасово окупованим Кримом.
Про наслідки атаки повідомляють тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов, губернатори Воронезької області Олександр Гусєв та Ростовської області Василь Голубєв.
Зазначається, що у Ліскінському районі Воронезької області безпілотники намагалися атакувати нафтобазу. Так, за попередньою інформацією, кілька дронів пошкодили резервуари з паливом.
Натомість унаслідок атаки БПЛА у Морозівському районі Ростовської області є пошкодження в електропостачані. Без світла залишилися декілька населених пунктів РФ.
Водночас Олексій Смирнов повідомив про збиття 5 безпілотників над Курськом.
- Напередодні російське міністерство оборони заявило про нічну атаку безпілотників на дві області - Ярославську та Володимирську.
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