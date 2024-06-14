РФ заявила про знищення 87 дронів: нібито є пошкодження нафтобази та проблеми зі світлом

Про це повідомляє міноборони РФ.

"Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу об'єктами на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Так, за даними російського міністерства, сили ППО знищили або перехопили 87 безпілотників:

2 - над Білгородською областю,

2 - над Волгоградською областю,

6 - над Воронезькою областю,

6 - над Курською областю,

70 - над Ростовською областю,

один - над тимчасово окупованим Кримом.

Про наслідки атаки повідомляють тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов, губернатори Воронезької області Олександр Гусєв та Ростовської області Василь Голубєв.

Зазначається, що у Ліскінському районі Воронезької області безпілотники намагалися атакувати нафтобазу. Так, за попередньою інформацією, кілька дронів пошкодили резервуари з паливом.

Натомість унаслідок атаки БПЛА у Морозівському районі Ростовської області є пошкодження в електропостачані. Без світла залишилися декілька населених пунктів РФ.

Водночас Олексій Смирнов повідомив про збиття 5 безпілотників над Курськом.