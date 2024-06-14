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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

РФ заявила про знищення 87 дронів: нібито є пошкодження нафтобази та проблеми зі світлом

14 червня, 2024 п'ятниця
07:26
Війна з Росією війна з Росією нафта ППО безпілотник

Російське міністерство оборони повідомило про збиття 87 безпілотників. Унаслідок атаки у Воронезькій області нібито пошкоджена нафтобаза, у Ростовській області фіксують проблеми з електропостачанням

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Про це повідомляє міноборони РФ.

"Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу об'єктами на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Так, за даними російського міністерства, сили ППО знищили або перехопили 87 безпілотників:

  • 2 - над Білгородською областю,
  • 2 - над Волгоградською областю,
  • 6 - над Воронезькою областю,
  • 6 - над Курською областю,
  • 70 - над Ростовською областю,
  • один - над тимчасово окупованим Кримом.

Про наслідки атаки повідомляють тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов, губернатори Воронезької області Олександр Гусєв та Ростовської області Василь Голубєв.

Зазначається, що у Ліскінському районі Воронезької області безпілотники намагалися атакувати нафтобазу. Так, за попередньою інформацією, кілька дронів пошкодили резервуари з паливом. 

Натомість унаслідок атаки БПЛА у Морозівському районі Ростовської області є пошкодження в електропостачані. Без світла залишилися декілька населених пунктів РФ.

Водночас Олексій Смирнов повідомив про збиття 5 безпілотників над Курськом.

  • Напередодні російське міністерство оборони заявило про нічну атаку безпілотників на дві області - Ярославську та Володимирську.

Теги:
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
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