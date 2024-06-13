У Росії заявили про нічну атаку дронів на Ярославську та Володимирську області
Російське міністерство оборони заявило про нічну атаку безпілотників на дві області - Ярославську та Володимирську
Про це повідомляє міноборони РФ.
"Протягом минулої ночі припинено низку спроб київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська ППО нібито знищила три дрони над територією Ярославської області та один БПЛА над територією Володимирської області.
- Російські медіа заявляють, що увечері суботи, 8 червня, дрони атакували буксир "Інженер Смирнов" та баржу "Секція-179" в Таганрозькій затоці Росії.
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