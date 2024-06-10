Безпілотники атакували буксир і баржу в Таганрозькій затоці РФ, - росЗМІ
Російські медіа заявляють, що увечері суботи, 8 червня, дрони атакували буксир "Інженер Смирнов" та баржу "Секція-179" в Таганрозькій затоці Росії
Про це інформує російський Telegram-канал Baza.
За його даними, атака на буксир "Інженер Смирнов" і баржу "Секція-179" сталася близько 21:00 8 червня. Тоді капітан буксира нібито розповів, що внаслідок атаки баржа має незначні пошкодження вище ватерлінії, а в буксира вибито шибки.
Крім того, двоє членів екіпажу дістали легкі поранення.
Як пише Baza, ходові якості буксира втрачені не були, і капітан прийняв рішення повернутися в порт Азов Ростовської області РФ.
Тим часом проукраїнський Telegram-канал "Кримський" вітер стверджує, що українські військові накрили за допомогою дронів-камікадзе "Инженера Смирнова", коли той буксував "Секцию-179".
"Буксир доставляв баржу Волго-Донським каналом в Азовське море. Далі її мали поставити біля Керченського мосту з боку Чорного моря як бонові загородження", - інформує джерело каналу.
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У суботу, 8 червня, на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ, що розташований за 589 у км від лінії бойового зіткнення, був уражений багатоцільовий російський винищувач Су-57.
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