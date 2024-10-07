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Головна Війна з Росією У російському ув'язненні померла заручниця з Мелітополя, - Федоров

У російському ув'язненні померла заручниця з Мелітополя, - Федоров

Ксенія Золотова
7 жовтня, 2024 понедiлок
20:49
Війна з Росією тюрма

Мешканка Мелітополя Тетяна Плачкова померла в місцях несвободи, влаштованих російськими окупантами. Її разом із чоловіком росіяни викрали у вересні 2023 року

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Розділяємо біль родини мешканки Мелітополя Тетяни Плачкової, яка померла в місцях несвободи, влаштованих окупантами, та ще тисяч людей, які пройшли через катівні окупантів", - написав він.

За словами Федорова, у Південному окружному суді РФ наразі десятки справ над українцями. Загарбники ледь не щотижня вносить людей з ТОТ Запорізької області до переліку "терористів та екстремістів", їх обмежують в правах, розшукують, ув'язнюють.

Видання "Медійна ініціатива за права людини" з'ясувало, що подружжя Тетяни й Олега Плачкових до повномасштабної війни РФ проти України мали в Мелітополі два кафе, розвивали власну справу. Коли росіяни захопили місто, вони залишились удома разом із мамою Тетяни.

У ніч із 25 на 26 вересня 2023 року окупанти вдерлися до їхньої домівки, проводили там обшук і вивезли подружжя. Донька Плачкових, Людмила Мельникова не знала, де її батьки.

"Ні звернення до українських правоохоронних органів, ні запити до окупантів результатів не давали. Аж раптом у лютому 2024-го Людмила з власних джерел дізналася, що її мама "впала в кому невідомого походження” й перебуває в реанімації мелітопольської лікарні", - пише видання.

Людмила звернулася до МКЧХ із проханням простежити за наданням медичної допомоги її матері, але в організації заявили, що не мають доступу до тимчасово окупованих територій. Також жінка просила ФСБ дозволити перевезти матір до медзакладу на підконтрольній українському уряду території.

Проте поки Людмила чекала на рішення, 23 травня її мама померла. Тетяні був 51 рік. Натомість окупаційна "прокуратура" заявила, що жінка померла в липні.

Інформації щодо Олега Плачкова наразі немає.

  • Бійці Третьої окремої штурмової бригади відбили зайняті ворогом позиції у Харківській області, а також звільнили з полону українських військових.

Теги:
Україна
Росія
Мелітополь
російська армія
полонені
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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