У Ростовській області РФ підірвали трубопровід, яким перекачували нафтопродукти до танкерів
У ніч проти 6 квітня у населеному пункті Азов Ростовській області підірвали трубопровід, яким перекачували нафтопродукти з нафтобази до танкерів
Про це повідомляє ГУР.
Зазначається, що цей трубопровід використовувався Росією у військових цілях.
Росія перекачувала нафтопродукти з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території "Азовського морського порту".
Наразі завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.
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