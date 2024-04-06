У Ростовській області РФ підірвали трубопровід, яким перекачували нафтопродукти до танкерів

Про це повідомляє ГУР.

Зазначається, що цей трубопровід використовувався Росією у військових цілях.

Росія перекачувала нафтопродукти з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території "Азовського морського порту".

Наразі завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.