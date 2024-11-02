У селі поблизу Костянтинівки російська артилерія вбила 2 цивільних

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, ввечері село Іванопілля потрапило під вогонь російської артилерії. Загинули 60-річний чоловік і 54-річна жінка. Крім того, пошкоджені чотири приватні будинки, лінія електропередач і газогін.

В ОВА наголосили, що Костянтинівська громада регулярно потерпає від російських обстрілів та закликали мешканців евакуюватися.