У селі поблизу Костянтинівки російська артилерія вбила 2 цивільних
У суботу, 2 листопада, росіяни атакували з артилерії село поблизу Костянтинівки на Донеччині. Внаслідок обстрілу дві людини загинули
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, ввечері село Іванопілля потрапило під вогонь російської артилерії. Загинули 60-річний чоловік і 54-річна жінка. Крім того, пошкоджені чотири приватні будинки, лінія електропередач і газогін.
В ОВА наголосили, що Костянтинівська громада регулярно потерпає від російських обстрілів та закликали мешканців евакуюватися.
- Минулої доби, 1 листопада, російські окупанти вбили чотирьох мирних жителів Донеччини. Ще стільки ж людей отримали поранення.
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