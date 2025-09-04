У серпні Міноборони допустило до експлуатації 80 нових зразків озброєння та військової техніки

Про це інформує пресслужба оборонного відомства із посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Зазначається, що у переліку допущених минулого місяця до експлуатації вітчизняних зразків ОВТ найбільше безпілотних авіаційних комплексів, боєприпасів, автотехніки, наземних роботизованих комплексів.

"Також серед новинок є зразки засобів радіоелектронної боротьби і розвідки, техніки тилу, інженерних засобів, засобів для повітряних сил, засобів зв’язку, стрілецького озброєння", - йдеться у повідомленні.