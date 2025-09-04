У серпні Міноборони допустило до експлуатації 80 нових зразків озброєння та військової техніки
Протягом серпня 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Силах оборони 80 нових зразків озброєння та військової техніки, 78% із яких – вітчизняного виробництва
Про це інформує пресслужба оборонного відомства із посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
Зазначається, що у переліку допущених минулого місяця до експлуатації вітчизняних зразків ОВТ найбільше безпілотних авіаційних комплексів, боєприпасів, автотехніки, наземних роботизованих комплексів.
"Також серед новинок є зразки засобів радіоелектронної боротьби і розвідки, техніки тилу, інженерних засобів, засобів для повітряних сил, засобів зв’язку, стрілецького озброєння", - йдеться у повідомленні.
- У липні 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації в Силах оборони близько 140 нових зразків озброєння та військової техніки. Понад 85% – українського виробництва.
