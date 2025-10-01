У серпні українська ППО знищила 10215 повітряних цілей ворога
Протягом серпня 2025 року протиповітряна оборона Cил оборони України знищила 10215 повітряних цілей
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Що саме збивали і у якій кількості?
- 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";
- 79 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23";
- 20 крилатих ракет "Калібр";
- 9 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 15 крилатих ракет "Іскандер-К"
- 2724 ударних БПЛА типу Shahed;
- 755 розвідувальних БПЛА;
- 6610 БПЛА інших типів.
Зазначається, що авіація Повітряних сил впродовж серпня здійснила 327 літаковильотів, зокрема:
- близько 270 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- понад 50 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
"У вересні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 516 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника", - додали в Повітряних силах.
- Українська ППО вночі 1 жовтня знешкодила 44 ворожих БПЛА з 54 засобів повітряного нападу.
